В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать дыню
Дыню есть лучше в первой половине дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскачества.
Там сообщили, что распознать дыню можно по характерному аромату, хотя есть сорта, которые совсем не пахнут. У перезрелого плода часто появляется характерный «винный» запах.
Корочка у спелой дыни слегка проминается при нажатии, но если вмятина остается, то, скорее всего, дыня переспела. Так как в дыне содержится достаточно много глюкозы, есть ее лучше в первой половине дня. Оптимальная порция составляет 200–300 граммов за один прием. В комнатных условиях целую дыню можно хранить около недели, но держать ее стоит вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.
Как сообщалось, в последний летний месяц жителям России стоит включать в свой рацион дыни, арбузы и облепиху. Так, арбуз является ягодой с повышенным содержанием солей железа – это поможет утолить жажду. А дыня, в свою очередь, может восполнить недостаток витамина С и каротина.
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