В Грузии опровергли заявление о необходимости госпитализации Саакашвили

По словам министра, речи о гражданской клинике не шло. Как отметил Брегадзе, личный врач Саакашвили распространил не соответствующую действительности информацию. «У лжи короткие ноги. Об остальном поговорим позже», — отметил глава Минюста.

Ранее Кипшидзе рассказал, Саакашвили сделали переливание крови, после чего его состояние стабилизировалось.

