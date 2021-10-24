В Грузии опровергли заявление о необходимости госпитализации Саакашвили

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе не подтвердил заявление личного врача бывшего президента страны Михаила Саакашвили Николоза Кипшидзе, что все члены состоявшегося консилиума врачей якобы согласны, что в случае необходимости нужно перевезти на госпитализацию политика из Руставской тюрьмы в многопрофильную больницу высокого класса, сообщает «Интерфакс».

Саакашвили в тюрьме провели переливание крови

По словам министра, речи о гражданской клинике не шло. Как отметил Брегадзе, личный врач Саакашвили распространил не соответствующую действительности информацию. «У лжи короткие ноги. Об остальном поговорим позже», — отметил глава Минюста.

Ранее Кипшидзе рассказал, Саакашвили сделали переливание крови, после чего его состояние стабилизировалось.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрузияМихаил Саакашвили
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