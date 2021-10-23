Состояние Саакашвили обсудит консилиум врачей
Консилиум врачей будет собран для обсуждения состояния здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в связи с его голодовкой а тюрьме города Рустави. Об этом сообщил адвокат экс-лидера республики Бека Басилая.
Ранее личный доктор политика Николоз Кипшидзе рассказал, Саакашвили сделали переливание крови, после чего его состояние стабилизировалось.
Бывший президент Грузии, возглавляющий сейчас исполнительный комитет национального совета реформ Украины, был 1 октября задержан на родине, куда приехал нелегально. Там он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам.
Саакашвили ранее уже был заочно вынесен приговор по делам о причастности к убийству банкира Сандро Гиргвлиани, а также избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае экс-президент получил три года лишения свободы, во втором - шесть.
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