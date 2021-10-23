Саакашвили в тюрьме провели переливание крови

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили провели переливание крови в связи с плохим состоянием на фоне голодовки. Информацию об этом распространил его личный врач Николоз Кипшидзе. Он уточнил, что у его пациента выделяется один «очень плохой параметр».

По словам медика, провести процедуру помогали тюремные врачи и бригада реанимобиля. Всё прошло успешно, несмотря на то, что кабинет в тюрьме не предназначен для таких медицинских манипуляций, и переливание проводилось «фактически в полевых условиях».

Бывшего грузинского лидера, имеющего также гражданство Украины, задержали на родине, куда он нелегально прибыл, 1 октября. Его поместили в тюрьму города Рустави. В тот же день он объявил голодовку.

Саакашвили в Грузии был заочно осуждён по делам об убийстве банкира и об избиении депутата. Кроме того, он проходит обвиняемым в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме в помещении телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета.

