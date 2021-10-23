Саакашвили в тюрьме провели переливание крови
Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили провели переливание крови в связи с плохим состоянием на фоне голодовки. Информацию об этом распространил его личный врач Николоз Кипшидзе. Он уточнил, что у его пациента выделяется один «очень плохой параметр».
По словам медика, провести процедуру помогали тюремные врачи и бригада реанимобиля. Всё прошло успешно, несмотря на то, что кабинет в тюрьме не предназначен для таких медицинских манипуляций, и переливание проводилось «фактически в полевых условиях».
Бывшего грузинского лидера, имеющего также гражданство Украины, задержали на родине, куда он нелегально прибыл, 1 октября. Его поместили в тюрьму города Рустави. В тот же день он объявил голодовку.
Саакашвили в Грузии был заочно осуждён по делам об убийстве банкира и об избиении депутата. Кроме того, он проходит обвиняемым в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме в помещении телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,2 млн+37 678 / сут.
Умерли
230 тыс.+1 075 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+26 077 / сут.
- Бывший заключенный объявлен в федеральный розыск за видео с тюремными пытками под Саратовом
- Политика подвела. Энергокризис в Молдавии углубится
- Саакашвили в тюрьме провели переливание крови
- Меркель призналась, что осознала серьезные разногласия с Путиным ещё 20 лет назад
- Стало известно о смерти двукратного чемпиона Олимпиады по лыжам Веденине
- В России зафиксировали новый антирекорд фактов заболевания и смертей от COVID-19
- Болдуина предупредили о небоевом оружии перед съемками
- Премьер-министр Молдавии дала комментарий о переговорах с Россией по газу
- В Забайкалье введут QR-коды для посещения общественных мест
- Гастроэнтеролог перечислил самые вредные для здоровья продукты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru