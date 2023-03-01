В Греции после катастрофы на железной дороге арестовали начальника станции

В Греции арестовали начальник железнодорожной станции после столкновения поездов в Темпи. Об этом сообщает местный телеканал ERT.

У посольства России пока нет данных о нахождении россиян в разбившемся поезде в Греции

Сообщается, что полицейские также допрашивают стрелочника.

Начальник станции утром был вызван в суд, пояснить прокурору, что случилось с пассажирским поездом, простоявшим на станции более часа, а также почему два поезда двигались по одному пути навстречу друг другу.

В случае признания вины мужчина может получить срок вплоть до пожизненного заключения.

Ранее близ города Лариса в Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда. По последним данным, в результате катастрофы погибли 32 человека.

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ФОТО: flickr/Mr.TinDC
ТЕГИ:АрестГреция
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