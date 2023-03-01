У посольства России пока нет данных о нахождении россиян в разбившемся поезде в Греции

Посольству России в Греции пока неизвестно, были ли россияне в потерпевшем крушение поезде, передает ТАСС.

Обнаружен экипаж МиГ-31, который потерпел крушение в Приморье

Сегодня, 1 марта, пассажирский и грузовой поезда столкнулись вблизи города Лариса в Греции. По последним данным, погибли 32 человека, 85 ранены. Инцидент произошел на станции Эвангелизмос более чем в 200 км северо-западнее Афин. Известно, что поезд следовал из греческой столицы в Салоники.

Трехдневный траур после сегодняшней железнодорожной катастрофы объявили в Греции, сообщают СМИ.

Ранее сообщалось о потерпевшем крушение самолете Су-25 в Белгородской области.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеПоездаГрецияЖертвыПроисшествие
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