В Греции 32 человека погибли при столкновении двух поездов
Пассажирский и грузовой поезда столкнулись вблизи города Лариса в Греции, по последним данным, погибли 32 человека. Об этом сообщает телеканал ERT1.
Инцидент произошел на станции Эвангелизмос более чем в 200 км северо-западнее Афин. Известно, что поезд следовал из греческой столицы в Салоники, указывает РИА ФАН. В результате катастрофы состав сошел с рельсов, три вагона с пассажирами перевернулись, началось возгорание, пишет «Свободная пресса».
По информации Hellenic Train, в поезде находились 350 пассажиров.
Как сообщил официальный представитель пожарной службы Греции Василис Вартакояннис, в результате ЧП пострадали 85 человек. В больницах остаются 53 раненых.
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