В Греции 32 человека погибли при столкновении двух поездов

Инцидент произошел на станции Эвангелизмос более чем в 200 км северо-западнее Афин. Известно, что поезд следовал из греческой столицы в Салоники, указывает РИА ФАН. В результате катастрофы состав сошел с рельсов, три вагона с пассажирами перевернулись, началось возгорание, пишет «Свободная пресса».

По информации Hellenic Train, в поезде находились 350 пассажиров.

Как сообщил официальный представитель пожарной службы Греции Василис Вартакояннис, в результате ЧП пострадали 85 человек. В больницах остаются 53 раненых.

