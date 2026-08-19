Великобритания рискует нарваться на «контрбатарейную борьбу» со стороны России, поскольку напрямую участвует в украинских террористических ударах по российской территории. Российская армия может атаковать объекты в Великобритании, на которых производится оружие для Украины, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью «Газете.Ru».

Он напомнил, что удары наносятся по мирному населению, а не по российским войскам. Это, по его словам, делает допустимым применение оружия против военно-промышленного комплекса Великобритании.