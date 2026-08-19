В Госдуме пригрозили Великобритании ударами со стороны России

Великобритания рискует нарваться на «контрбатарейную борьбу» со стороны России, поскольку напрямую участвует в украинских террористических ударах по российской территории. Российская армия может атаковать объекты в Великобритании, на которых производится оружие для Украины, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью «Газете.Ru».

Он напомнил, что удары наносятся по мирному населению, а не по российским войскам. Это, по его словам, делает допустимым применение оружия против военно-промышленного комплекса Великобритании.

Лавров: Помощь Британии ВСУ будет расцениваться РФ как «участие в войне»

«Есть там контрбатарейная борьба. То есть орудие наносит удар по противнику в ответ. Они нарвутся на эту контрбатарейную борьбу», — подчеркнул Колесник.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что объявленное Лондоном прямое участие британских ракетных войск в ударах ВСУ по российским территориям может рассматриваться Москвой как участие в украинском конфликте со всеми вытекающими последствиями.

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ФОТО: РИА Новости
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