Зритель жаждет жизни: Герман‑младший призвал к диалогу о семейных ценностях в кино
Любые методические рекомендации по созданию фильмов важно обсуждать с представителями индустрии, чтобы кинематографисты четко понимали правила игры, сказал НСН Алексей Герман-младший.
Поддержка семейных ценностей важна, однако зритель заинтересован в фильмах, которые бы отражали реальную жизнь, заявил с беседе НСН режиссер Алексей Герман-младший.
В России разработали рекомендации по созданию контента, направленного «на сохранение и укрепление крепкой семьи как традиционной российской духовно-нравственной ценности», пишет РБК со ссылкой на документ. По данным издания, аудитории предлагают транслировать тезис, что семья и дети — это не утрата свободы, а новый уровень жизни. Рекомендации носят добровольный характер. Герман-младший заметил, что подобные вопросы важно обсуждать с представителями отрасли.
«Я еще не читал документ. На мой взгляд, подобные инициативы должны обсуждаться с профессиональным сообществом. Культура – очень сложная многосоставная вещь. Поддержка семьи, безусловно, является приоритетом, это абсолютно правильно. Тем не менее дьявол кроется в деталях. На мой взгляд, такие инициативы должны детально обсуждаться с профессионалами индустрии, чтобы были понятны правила игры. Новый документ не станет «методичкой по получению господдержки», поскольку это уже есть в индустрии. Мы и сегодня получаем господдержку, ориентируясь на ценностные критерии», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, зрителю важно, чтобы кино отражало реальную жизнь.
«Зритель всегда верит в узнаваемое и сопереживает ему. Он не верит в абстракции. Даже в фантастике он должен узнавать реальную жизнь. Поэтому необходима конструктивная коммуникация между законодателями и кинематографистами», - отметил Герман-младший.
Ранее зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко сообщала НСН, что сегодня нет необходимости закреплять в законодательстве понятие «семейное кино», поскольку этот вопрос уже урегулирован. По ее словам, также урегулирован и вопрос финансирования.
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