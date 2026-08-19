В России разработали рекомендации по созданию контента, направленного «на сохранение и укрепление крепкой семьи как традиционной российской духовно-нравственной ценности», пишет РБК со ссылкой на документ. По данным издания, аудитории предлагают транслировать тезис, что семья и дети — это не утрата свободы, а новый уровень жизни. Рекомендации носят добровольный характер. Герман-младший заметил, что подобные вопросы важно обсуждать с представителями отрасли.

«Я еще не читал документ. На мой взгляд, подобные инициативы должны обсуждаться с профессиональным сообществом. Культура – очень сложная многосоставная вещь. Поддержка семьи, безусловно, является приоритетом, это абсолютно правильно. Тем не менее дьявол кроется в деталях. На мой взгляд, такие инициативы должны детально обсуждаться с профессионалами индустрии, чтобы были понятны правила игры. Новый документ не станет «методичкой по получению господдержки», поскольку это уже есть в индустрии. Мы и сегодня получаем господдержку, ориентируясь на ценностные критерии», - сказал он.