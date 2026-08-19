Зоолог рассказал, как отпугнуть медведя в дикой природе

Кречмар также напомнил о простых правилах, которые помогут избежать трагедии. По его словам, важно убедиться, что поблизости от лагеря с палаткой нет следов зверей, а также иметь при себе предметы, которые могут напугать зверя.

«Есть еще ночной сигнал бедствия, который в просторечии называется фальшфейером. Но надо помнить, что все подобные способы отпугивания медведя действуют на расстоянии не более чем три метра. То есть фактически нужно находиться с ним вплотную», — подчеркнул зоолог.

Ранее сообщалось, что медведь, растерзавший туристку в Республике Алтай, терроризировал поселок Турочак.

