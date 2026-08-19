Зоолог рассказал, как отпугнуть медведя в дикой природе
Пневматический горн либо спортивный свисток могут отпугнуть медведя в лесу, заявил охотовед и зоолог Михаил Кречмар в интервью NEWS.ru.
Кроме того, очень мощный фонарик (мощностью от 3 тысяч люмен) может ослепить медведя, добавил он.
Кречмар также напомнил о простых правилах, которые помогут избежать трагедии. По его словам, важно убедиться, что поблизости от лагеря с палаткой нет следов зверей, а также иметь при себе предметы, которые могут напугать зверя.
«Есть еще ночной сигнал бедствия, который в просторечии называется фальшфейером. Но надо помнить, что все подобные способы отпугивания медведя действуют на расстоянии не более чем три метра. То есть фактически нужно находиться с ним вплотную», — подчеркнул зоолог.
Ранее сообщалось, что медведь, растерзавший туристку в Республике Алтай, терроризировал поселок Турочак.
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