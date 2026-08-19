Лавров предупредил Лондон о последствиях поддержки ВСУ
Объявленное Лондоном прямое участие британских ракетных войск в ударах ВСУ по российским территориям может рассматриваться Москвой как участие в украинском конфликте со всеми вытекающими последствиями. Такое заявление в разговоре с «Вестями» сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства прокомментировал публикации в британских СМИ о применении переданных Лондоном ВСУ беспилотников. В них со ссылкой на министерство обороны страны говорится, что Великобритания будет продолжать поддерживать Украину и не испытывает нервозности по поводу возможной реакции России.
Лавров напомнил о праве России действовать в любом районе Мирового океана в случае посягательств на интересы или собственность страны.
Ранее МИД РФ заявлял, что сообщения о применении ВСУ британских беспилотников для ударов вглубь российской территории подтверждают, что Лондон сознательно делает ставку на эскалацию украинского кризиса.
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