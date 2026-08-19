В Пушкинском музее впервые показали инсталляцию «Вертикальные моря» Плесси
Инсталляцию «Вертикальные моря» одного из пионеров видеоарта, итальянского художника Фабрицио Плесси впервые продемонстрировали в Пушкинском музее, сообщает ОТР. Мероприятие приурочено к 10-летию работы музея с форматом медиаискусства.
Проект представляет собой диалог античного наследия Пушкинского музея и современного искусства. Вертикальные экраны трансформированы в пространство, где вода разрушает законы гравитации. Здесь компьютерная графика успешно считается с видеосъемкой настоящих морских волн.
«Фабрицио Плесси — это итальянский художник, классик медиаискусства. И он очень много работает со стихиями. И как для венецианца, конечно, для него одна из любимых стихий — это вода. И вот мы как зрители оказываемся в плену этой водной стихии, смотря на довольно большие экраны», — отметила куратор выставки Алина Стуликова.
Коллекция медиаискусства Пушкинского музея начиналась 10 лет назад с этой инсталляции, однако работа представлена посетителям музея лишь сейчас.
Ранее в Пушкинском музее впервые за 40 лет открылась выставка «Марк Шагал. Радость земного притяжения».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Зритель жаждет жизни: Герман‑младший призвал к диалогу о семейных ценностях в кино
- Зоолог рассказал, как отпугнуть медведя в дикой природе
- В Пушкинском музее впервые показали инсталляцию «Вертикальные моря» Плесси
- Экономист объяснил, что влияет на ослабление рубля
- Правительство России обозначило сроки окончания ремонтов на НПЗ
- На российском рынке не обнаружили дефицит моторных масел
- Антитеррористические учения прошли в школах и детсадах
- Жители поселка на Алтае рассказали о растерзавшем туристку медведе
- Прибрежные зоны у дома Пугачевой продали на аукционе
- «Живут на проценты»: В Госдуме упрекнули бизнес в огромной прибыли с депозитов