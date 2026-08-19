В Пушкинском музее впервые показали инсталляцию «Вертикальные моря» Плесси

Инсталляцию «Вертикальные моря» одного из пионеров видеоарта, итальянского художника Фабрицио Плесси впервые продемонстрировали в Пушкинском музее, сообщает ОТР. Мероприятие приурочено к 10-летию работы музея с форматом медиаискусства.

Проект представляет собой диалог античного наследия Пушкинского музея и современного искусства. Вертикальные экраны трансформированы в пространство, где вода разрушает законы гравитации. Здесь компьютерная графика успешно считается с видеосъемкой настоящих морских волн.

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«Фабрицио Плесси — это итальянский художник, классик медиаискусства. И он очень много работает со стихиями. И как для венецианца, конечно, для него одна из любимых стихий — это вода. И вот мы как зрители оказываемся в плену этой водной стихии, смотря на довольно большие экраны», — отметила куратор выставки Алина Стуликова.

Коллекция медиаискусства Пушкинского музея начиналась 10 лет назад с этой инсталляции, однако работа представлена посетителям музея лишь сейчас.

Ранее в Пушкинском музее впервые за 40 лет открылась выставка «Марк Шагал. Радость земного притяжения».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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