В Пушкинском музее впервые показали инсталляцию «Вертикальные моря» Плесси

«Фабрицио Плесси — это итальянский художник, классик медиаискусства. И он очень много работает со стихиями. И как для венецианца, конечно, для него одна из любимых стихий — это вода. И вот мы как зрители оказываемся в плену этой водной стихии, смотря на довольно большие экраны», — отметила куратор выставки Алина Стуликова.

Коллекция медиаискусства Пушкинского музея начиналась 10 лет назад с этой инсталляции, однако работа представлена посетителям музея лишь сейчас.

Ранее в Пушкинском музее впервые за 40 лет открылась выставка «Марк Шагал. Радость земного притяжения».

