Экономист объяснил, что влияет на ослабление рубля

На ослабление курса рубля влияют главным образом три фактора: торговый баланс, денежно-кредитная политика, а также ожидания и информационная среда. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил кандидат экономических наук, доцент МГЛУ Саид Гафуров.

Всего же курс национальной валюты — итог взаимодействия десятков факторов, при этом многие из них не подпадают под российскую юрисдикцию. «Назначить» курс валют невозможно, подчеркнул Гафуров.

При этом, по его словам, нельзя перекладывать ответственность за курс рубля полностью на Центробанк, Минфин или федеральное правительство.