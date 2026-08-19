Экономист объяснил, что влияет на ослабление рубля
На ослабление курса рубля влияют главным образом три фактора: торговый баланс, денежно-кредитная политика, а также ожидания и информационная среда. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил кандидат экономических наук, доцент МГЛУ Саид Гафуров.
Всего же курс национальной валюты — итог взаимодействия десятков факторов, при этом многие из них не подпадают под российскую юрисдикцию. «Назначить» курс валют невозможно, подчеркнул Гафуров.
При этом, по его словам, нельзя перекладывать ответственность за курс рубля полностью на Центробанк, Минфин или федеральное правительство.
«Это прямо прописано в основах денежно-кредитной политики страны. ЦБ отвечает за ценовую стабильность (инфляцию), Минфин – за бюджет, правительство страны – за экономическую политику в целом», — добавил экономист.
Гафуров предположил, что осенью 2026 года тренд на постепенную и управляемую девальвацию сохранится из-за увеличения бюджетных расходов и повышенного спроса на импорт. Он также призвал не паниковать из-за ослабления рубля.
«История показывает: большинство национальных валют в мире постепенно дешевеют относительно наиболее устойчивых резервных валют, и в этом нет ничего уникального или катастрофического», — заверил он.
Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков заявил, что процесс замедления российской экономики в первом квартале сменился стабилизацией, и банковский сегмент отреагировал на это, однако текущий дефицит ликвидности не критичен.
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