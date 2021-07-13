В Госдуме обвинили США в провокации цветной революции на Кубе
При этом Россия готова при необходимости оказать помощь дружественному кубинскому народу, заявил НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Провокации США в попытке развязать цветную революцию длятся уже почти 60 лет, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Также он прокомментировал слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который написал в Twitter, что Вашингтон «осуждает любое насилие или нападения на мирных демонстрантов».
«На протяжении почти шестидесяти лет американцы не прекращали провокационных действий по развязыванию цветной революции или, как она раньше называлась, контрреволюции на территории Кубы. И это действительно никогда не прекращалось. Поэтому я абсолютно уверен, что вмешательство ряда западных стран, которые сегодня активно поддержали группу выступающих, призывая ни в коем случае не трогать тех людей, которые грабят и нападают на магазины. Что все нормально. Когда в Америке происходило то же самое, то очень резко выступали, а здесь - ни в коем случае не дайте людям высказать свое мнение и свои требования, когда происходят грабежи в магазинах. Это провокации и ничто иное. Я считаю, что кубинский народ все прекрасно понимает, и кубинцы сами решат, как поступать с этими провокаторами», - заявил Чепа.
Депутат заявил, что при необходимости Россия готова реагировать и оказать помощь дружественному кубинскому народу.
«Пока неясно, какая стране потребуется поддержка, финансовая или какая-то другая. Я думаю, что финансовая поддержка Кубе бы помогла сильно, отправить какой-то груз тоже возможно. Такое реагирование допустимо в условиях, когда американцы не ослабляют, а только усиливают свои санкции по отношению к Кубе, тем самым провоцируя фактически и создавая неблагоприятные экономические условия, которые естественно будут подогревать любые провокации», - отметил парламентарий.
Протесты на Кубе стали крупнейшими с лета 1994 года, рассказал доцент кафедры истории Латинской Америки в Международном университете Флориды Майкл Бустаманте в интервью Reuters. На улицы более чем 20 городов вышли тысячи протестующих с антикоммунистическими лозунгами и требованиями решить проблему с перебоями электричества и поставкой в страну вакцин.
В МИД России заявили о недопустимости вмешательства других стран во внутренние дела Кубы. В комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой отмечается, что Москва внимательно следит за развитием ситуации. Подчеркивается, что кубинские власти предпринимают необходимые меры для восстановления общественного порядка в интересах граждан своей страны.
Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил о готовности помочь Кубе с вакцинами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+25 140 / сут.
Умерли
144 тыс.+710 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+16 429 / сут.
- Путин и Лукашенко встретятся во вторник
- СМИ: Число погибших при взрыве в Геленджике выросло до двух
- Одного человека спасли из-под завалов при взрыве в гостинице Геленджика
- Президент МОК оговорился, назвав японцев китайцами
- Два человека погибли при столкновении БТР с маршруткой в Ставрополье
- В гостинице в Геленджике прогремел взрыв
- Более 50 человек погибли при пожаре в ковидном госпитале в Ираке
- Россия представит принципиально новый военный самолет на МАКС-2021
- Опрос: Россиянам отказывают в приеме на работу из-за прививки от COVID
- В Иркутской области загорелся лес на площади 10 тысяч гектаров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru