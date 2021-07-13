В Госдуме обвинили США в провокации цветной революции на Кубе

«На протяжении почти шестидесяти лет американцы не прекращали провокационных действий по развязыванию цветной революции или, как она раньше называлась, контрреволюции на территории Кубы. И это действительно никогда не прекращалось. Поэтому я абсолютно уверен, что вмешательство ряда западных стран, которые сегодня активно поддержали группу выступающих, призывая ни в коем случае не трогать тех людей, которые грабят и нападают на магазины. Что все нормально. Когда в Америке происходило то же самое, то очень резко выступали, а здесь - ни в коем случае не дайте людям высказать свое мнение и свои требования, когда происходят грабежи в магазинах. Это провокации и ничто иное. Я считаю, что кубинский народ все прекрасно понимает, и кубинцы сами решат, как поступать с этими провокаторами», - заявил Чепа.

Депутат заявил, что при необходимости Россия готова реагировать и оказать помощь дружественному кубинскому народу.

«Пока неясно, какая стране потребуется поддержка, финансовая или какая-то другая. Я думаю, что финансовая поддержка Кубе бы помогла сильно, отправить какой-то груз тоже возможно. Такое реагирование допустимо в условиях, когда американцы не ослабляют, а только усиливают свои санкции по отношению к Кубе, тем самым провоцируя фактически и создавая неблагоприятные экономические условия, которые естественно будут подогревать любые провокации», - отметил парламентарий.

Протесты на Кубе стали крупнейшими с лета 1994 года, рассказал доцент кафедры истории Латинской Америки в Международном университете Флориды Майкл Бустаманте в интервью Reuters. На улицы более чем 20 городов вышли тысячи протестующих с антикоммунистическими лозунгами и требованиями решить проблему с перебоями электричества и поставкой в страну вакцин.