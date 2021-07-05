Кубу предупредили о снижении турпотока после изоляции российских туристов

Подобных случаев в российской туриндустрии не помнят, заявил НСН Сергей Шпилько.

За все время с начала пандемии ни в одной из стран не было событий, подобных массовой изоляции российских туристов на Кубе, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка-НСН» почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.

Ранее стало известно, что на Кубе произошли массовые случаи изоляции туристов из России, у которых по приезде в страну был обнаружен коронавирус. При этом россияне не согласны с изоляцией, так как многие из них вакцинированы и имеют соответствующие справки о наличии антител.

Более 150 российских туристов «застряли» на Кубе
«Такого рода события происходили (за все время пандемии – прим. НСН) только на Кубе. Почему именно там – мы не знаем. В этой истории на сегодня вопросов больше, чем ответов. Ситуация неопределенная, в ней задействованы разные службы. При этом непонятно, почему именно на Кубе происходит такая массовая вспышка, поскольку самолеты летят в разных направлениях. Но совершенно очевидно, что сложившаяся ситуация способствует снижению спроса на этом направлении», - сказал Шпилько.

Генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе ранее сообщила, что из-за положительных анализов на COVID-19 на Кубе массово изолированы российские туристы. По ее данным, новых ПЦР-тестов в отелях ожидают более 150 человек. Все они прилетели на отдых в период с 30 июня по 2 июля.

Изначально власти Кубы планировали отправить россиян в отель-обсерватор, однако российские дипломаты договорились о том, чтобы туристы остались в гостиницах. При этом многие россияне вакцинированы и имеют справки.

В Роспотребнадзоре заявили, что держат на контроле ситуацию с российскими туристами на Кубе.

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ФОТО: pixabay.com
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