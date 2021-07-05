Кубу предупредили о снижении турпотока после изоляции российских туристов

За все время с начала пандемии ни в одной из стран не было событий, подобных массовой изоляции российских туристов на Кубе, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка-НСН» почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.

Ранее стало известно, что на Кубе произошли массовые случаи изоляции туристов из России, у которых по приезде в страну был обнаружен коронавирус. При этом россияне не согласны с изоляцией, так как многие из них вакцинированы и имеют соответствующие справки о наличии антител.