«Мы не боимся». Протесты на Кубе пошли по белорусскому сценарию

Протесты стали крупнейшими с лета 1994 года, подтвердил доцент кафедры истории Латинской Америки в Международном университете Флориды Майкл Бустаманте в интервью Reuters. Но по его словам, главное отличие в том, что протесты не ограничились одной столицей, а уже затронули более 20 городов.

Как сообщает «Би-би-си», участники протеста призывали к демократии и требовали обеспечить населения вакцинами для борьбы с пандемией коронавируса. El Mundo пишет, что протестующие выражают недовольство перебоями в поставках электроэнергии и продуктов питания и скандируют «Свободу», «Долой коммунизм» и «Мы не боимся».

В ответ на протесты президент страны Мигель Диас-Канель призвал «революционеров и коммунистов» выйти на улицы и противостоять возможным провокациям в ходе антигосударственных протестов. Об этом глава государства сообщил в эфире государственного телевидения в воскресенье. На государственном телеканале Кубы вместо акций протеста показали митинги за коммунистов. Интересно, что поведение кубинского президента аналогично действиям президента Белоруссии Александра Лукашенко, который также призывал своих сторонников выходить на улицы во время прошлогодних протестов оппозиции.

Ситуацию на острове уже прокомментировали в США. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в Twitter, что Вашингтон «поддерживает свободу слова и собраний на всей Кубе и решительно осуждает любое насилие или нападения на мирных демонстрантов, которые реализуют свои базовые права», — написал он.

В ответ на это Диас-Канель отметил, что «всегда поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки», требуют «гуманитарной интервенции». Он отметил, что эти люди поощряют кампании, направленные на распространение идеи о том, что кубинское правительство якобы не может контролировать сложную эпидемиологическую ситуацию на острове.

Впрочем, как сообщило Reuters, в Кубе действительно наблюдается рост заражений. В субботу, 10 июля, в стране было зарегистрировано рекордное число новых случае COVID-19 — 6923, за день скончались 47 пациентов с коронавирусом. Вакцинировано 1,7 миллионов человек из 11,2 миллиона ее жителей.

Косвенно о проблемах государства в плане противостояния COVID-19 можно судить по ситуации с российскими туристами. Ранее 150 российских туристов были отправлены на самоизоляцию, несмотря на справки о вакцинации и предъявлению отрицательных ПЦР-тестов. За все время с начала пандемии ни в одной из стран не было событий, подобных массовой изоляции российских туристов на Кубе, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка-НСН» почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.