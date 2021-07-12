«Без ущерба для россиян». Онищенко о готовности помочь Кубе с вакцинами

На Кубе 11 июля прошли стихийные акции протеста, в которых приняли участие тысячи человек. Люди вышли на улицы в десятках кубинских городов, выступая против ухудшения экономической ситуации на Кубе в период пандемии, потребовали экономических и политических свобод, отставки властей и доступа к вакцинам против коронавируса.

Россия при необходимости будет готова помочь Кубе с вакциной, завил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Безусловно, наша страна однозначно будет участвовать в этом процессе. В каком виде – в поставках ли, предлагая производство по нашим технологиям – это вопрос изучения реальных возможностей. Это в случае, если Куба обратится, а ведь она может и не попросит помощи. Я уверен, что мы им точно предлагали, как мы предложили Индии, производить по нашим технологиям вакцину «Спутник V» у них в стране. Индия сейчас производит нашу вакцину и прививает своих граждан», - отметил Онищенко.