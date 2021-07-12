«Без ущерба для россиян». Онищенко о готовности помочь Кубе с вакцинами
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко уверен, что Россия и Куба могут договориться о поставках вакцины.
На Кубе 11 июля прошли стихийные акции протеста, в которых приняли участие тысячи человек. Люди вышли на улицы в десятках кубинских городов, выступая против ухудшения экономической ситуации на Кубе в период пандемии, потребовали экономических и политических свобод, отставки властей и доступа к вакцинам против коронавируса.
Россия при необходимости будет готова помочь Кубе с вакциной, завил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
«Безусловно, наша страна однозначно будет участвовать в этом процессе. В каком виде – в поставках ли, предлагая производство по нашим технологиям – это вопрос изучения реальных возможностей. Это в случае, если Куба обратится, а ведь она может и не попросит помощи. Я уверен, что мы им точно предлагали, как мы предложили Индии, производить по нашим технологиям вакцину «Спутник V» у них в стране. Индия сейчас производит нашу вакцину и прививает своих граждан», - отметил Онищенко.
При этом бывший главный санитарный врач страны подчеркнул, что помощь Кубе может быть осуществлена только с учетом интересов российской стороны, на данный момент речь, скорее, может идти о предоставлении технологии.
«Мы можем предложить технологию, она не заберет ни одной дозы вакцины. А по мере закрытия нашей программы по вакцинации можно будет и о второй части подумать. Все будет без ущерба для россиян. Возможности такие есть», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Онищенко также напомнил, что у Кубы есть все шансы успешно справиться со сложившейся ситуацией, учитывая имеющиеся с советских времен технологии производства и необходимые кадры.
«На Кубе есть хорошая биотехнология. Это была любимая тема ушедшего Фиделя Кастро. Он еще в советское время построил там современный биотехнологический центр. Я еще работал в Минздраве Союза, мы им передали тогда технологию производства вакцины против гепатита B, генно-инженерные. У них в этом смысле есть и возможности, и кадры. Был период, когда мы даже у них предполагали покупать эту вакцину», - рассказал он.
Ранее США предостерегли власти Кубы от применения насилия в отношении протестующих. Об этом помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил на своей странице в Twitter.
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