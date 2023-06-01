В Госдуме назвали возможных участников трибунала по Украине
В трибунале после завершения спецоперации России на Украине могут принять участие страны, пострадавшие от фашизма в годы Второй мировой войны, поскольку одной из задач России в ходе конфликта на Украине стала борьба с фашизмом. Среди таких государств, например, Израиль и Белоруссия. Об этом порталу Lenta.ru заявила депутат Госдумы Светлана Журова.
По ее словам, фашизм и геноцид снова «расправили крылья» и идут по планете. Вместе с тем Журова усомнилась, будет ли Израиль партнером России во время трибунала, а на участие в нем Польши рассчитывать не стоит, заявила депутат.
Кроме того, она не исключила участие Венгрии, у которой неоднозначное отношение к украинскому конфликту. Также она допустила, что в трибунале примут участие Сербия и Китай, изрядно пострадавший от Японии.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что в России готовятся предложения по созданию международного трибунала на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru