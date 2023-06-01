В Госдуме назвали возможных участников трибунала по Украине

По ее словам, фашизм и геноцид снова «расправили крылья» и идут по планете. Вместе с тем Журова усомнилась, будет ли Израиль партнером России во время трибунала, а на участие в нем Польши рассчитывать не стоит, заявила депутат.

Кроме того, она не исключила участие Венгрии, у которой неоднозначное отношение к украинскому конфликту. Также она допустила, что в трибунале примут участие Сербия и Китай, изрядно пострадавший от Японии.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что в России готовятся предложения по созданию международного трибунала на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

