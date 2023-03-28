Госдеп поддержал создание международного трибунала по Украине

По его словам, основой трибунала должна стать юридическая система Украины. Также необходимо учитывать элементы международного права, сказал Патель.

Представитель Госдепа указал на важность поддержки трибунала со стороны союзников США и других стран. Структура может располагаться на территории государств ЕС, уточнил чиновник.

Южно-Африканская республика не будет исполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в МИД ЮАР, пишет НСН.

