Госдеп поддержал создание международного трибунала по Украине

США выступают за создание спецтрибунала по Украине, который бы руководствовался ее законами, заявил представитель Госдепартамента Ведант Патель. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров заявил, что Россия определит отношения с Западом, когда тот «протрезвеет»

По его словам, основой трибунала должна стать юридическая система Украины. Также необходимо учитывать элементы международного права, сказал Патель.

Представитель Госдепа указал на важность поддержки трибунала со стороны союзников США и других стран. Структура может располагаться на территории государств ЕС, уточнил чиновник.

Южно-Африканская республика не будет исполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в МИД ЮАР, пишет НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РасследованиеУкраинаГосдеп США

Горячие новости

Все новости

партнеры