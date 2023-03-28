Госдеп поддержал создание международного трибунала по Украине
США выступают за создание спецтрибунала по Украине, который бы руководствовался ее законами, заявил представитель Госдепартамента Ведант Патель. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, основой трибунала должна стать юридическая система Украины. Также необходимо учитывать элементы международного права, сказал Патель.
Представитель Госдепа указал на важность поддержки трибунала со стороны союзников США и других стран. Структура может располагаться на территории государств ЕС, уточнил чиновник.
Южно-Африканская республика не будет исполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в МИД ЮАР, пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 447 / сут.
Умерли
397 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 013 / сут.
- Пригожин призвал проверить приговор осужденного за дискредитацию армии Москалева
- Принц Гарри обвинил королевскую семью в утаивании информации о прослушке
- Госдеп поддержал создание международного трибунала по Украине
- Китайцев рассмешило фото министра обороны Украины с западным танком
- В «Зените» сравнили FAN ID с вакцинацией от коронавируса
- La Stampa: Берлускони с подругой ищут бункер на случай ядерной войны
- Белый дом выступил за сохранение потолка цен на российскую нефть
- Кинцевич: НАТО может ввести войска на Украину
- СМИ: В Баку депутата обстреляли из автомата
- Экономике США предрекли крах из-за ослабления доллара
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru