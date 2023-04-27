В Госдуме назвали возможное контрнаступление ВСУ «последним издыханием» Зеленского

Возможное контрнаступление ВСУ станет «последним издыханием» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, сообщило издание «Известия».

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По мнению Швыткина, в пользу того, что Украина начнет контрнаступление, говорит финансовая и военная поддержка Киева со стороны западных стран.

Ранее бывший британский дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси заявил, что у Зеленского есть шесть месяцев для того, чтобы достичь в конфликте с Россией приемлемого для Запада результата. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:ГосдумаСпецоперацияРоссияУкраинаВладимир Зеленский

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