В Госдуме назвали возможное контрнаступление ВСУ «последним издыханием» Зеленского

По мнению Швыткина, в пользу того, что Украина начнет контрнаступление, говорит финансовая и военная поддержка Киева со стороны западных стран.

Ранее бывший британский дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси заявил, что у Зеленского есть шесть месяцев для того, чтобы достичь в конфликте с Россией приемлемого для Запада результата. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

