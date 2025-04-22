В Белом доме подтвердили предстоящий визит спецпосланника США в Россию
Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в ближайшие дни посетит Россию для продолжения дипломатических контактов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга.
По ее словам, американская сторона рассчитывает на личную встречу посланника с президентом России Владимиром Путиным.
Левитт подчеркнула, что диалог между сторонами продолжается, и выразила надежду на поступательное движение в переговорах.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что администрация президента проинформирует о возможной встрече, если она состоится, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru