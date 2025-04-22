Роспотребнадзор выявил рост эффективности контроля за маркировкой
Количество нарушений, выявляемых в системе мониторинга маркированных товаров, сократилось на 55% с момента расширения цифровой маркировки и внедрения системы индикаторов риска. Об этом на пресс-конференции в МИЦ «Известия» сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.
По словам представителя ведомства, эффективность контрольно-надзорных мероприятий, проводимых на основе этих индикаторов, превышает 93%. Всего с начала года было проведено около 7,5 тысячи проверок, при этом на текущий момент продолжается более 47 проверок, инициированных по результатам анализа рисков.
Брагина уточнила, что в 2024 году обязательная цифровая маркировка охватывает уже 27 товарных категорий. Она подчеркнула, что Роспотребнадзор совместно с Минпромторгом регулярно пересматривает и актуализирует перечень продукции, подлежащей маркировке.
Обновление списка потенциально включаемых групп товаров происходит несколько раз в год, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru