Роспотребнадзор выявил рост эффективности контроля за маркировкой

Количество нарушений, выявляемых в системе мониторинга маркированных товаров, сократилось на 55% с момента расширения цифровой маркировки и внедрения системы индикаторов риска. Об этом на пресс-конференции в МИЦ «Известия» сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

По словам представителя ведомства, эффективность контрольно-надзорных мероприятий, проводимых на основе этих индикаторов, превышает 93%. Всего с начала года было проведено около 7,5 тысячи проверок, при этом на текущий момент продолжается более 47 проверок, инициированных по результатам анализа рисков.

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Брагина уточнила, что в 2024 году обязательная цифровая маркировка охватывает уже 27 товарных категорий. Она подчеркнула, что Роспотребнадзор совместно с Минпромторгом регулярно пересматривает и актуализирует перечень продукции, подлежащей маркировке.

Обновление списка потенциально включаемых групп товаров происходит несколько раз в год, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
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