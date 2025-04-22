Комиссаренко и Романова лишили гражданства и запретили въезд в Россию

Комиков Славу Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили российского гражданства и внесли в список лиц, которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве пояснили, что в отношении обоих комиков были приняты меры в связи с угрозой, которую они представляют национальной безопасности.