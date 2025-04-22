Комиссаренко и Романова лишили гражданства и запретили въезд в Россию
Комиков Славу Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили российского гражданства и внесли в список лиц, которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
В ведомстве пояснили, что в отношении обоих комиков были приняты меры в связи с угрозой, которую они представляют национальной безопасности.
Слава Комиссаренко — белорусский стендап-комик, получил известность в России благодаря выступлениям на телевидении и в YouTube. Дмитрий Романов — украинский комик и бывший участник шоу «Comedy Club», который также выступал с сольными стендапами.
Оба артиста в своих выступлениях критиковали действия российских властей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru