Комиссаренко и Романова лишили гражданства и запретили въезд в Россию

Комиков Славу Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили российского гражданства и внесли в список лиц, которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве пояснили, что в отношении обоих комиков были приняты меры в связи с угрозой, которую они представляют национальной безопасности.

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Слава Комиссаренко — белорусский стендап-комик, получил известность в России благодаря выступлениям на телевидении и в YouTube. Дмитрий Романов — украинский комик и бывший участник шоу «Comedy Club», который также выступал с сольными стендапами.

Оба артиста в своих выступлениях критиковали действия российских властей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ФСБГражданство РФ

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