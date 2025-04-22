Зонд НАСА сфотографировал астероид необычной формы

Космический аппарат НАСА «Люси» передал изображения астероида Дональдджохансон, демонстрирующего уникальную структуру, возникшую, по оценкам ученых, в результате столкновения космических тел около 150 миллионов лет назад. Об этом сообщает аэрокосмическое агентство США.

Астероид, расположенный в главном поясе между Марсом и Юпитером, был снят с расстояния около 1100-1600 километров. Аппарат зафиксировал форму, характерную для так называемых контактных двойных объектов — небесных тел, состоящих из двух слившихся частей.

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Удивление исследователей вызвала узкая перемычка между этими долями, визуально напоминающая соединенные рожки от мороженого. По предварительным данным, длина астероида составляет около 8 километров, ширина — до 3,5 километра.

Троянские астероиды Юпитера представляют собой два скопления крупных небесных тел, сопровождающих газового гиганта на его орбите вокруг Солнца — одно движется впереди планеты, другое следует позади. В соответствии с устоявшейся астрономической традицией, объекты из одной группы носят имена персонажей греческой мифологии, а из другой — героев, сражавшихся на стороне Трои, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.federalspace.ru
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