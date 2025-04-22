Зонд НАСА сфотографировал астероид необычной формы

Космический аппарат НАСА «Люси» передал изображения астероида Дональдджохансон, демонстрирующего уникальную структуру, возникшую, по оценкам ученых, в результате столкновения космических тел около 150 миллионов лет назад. Об этом сообщает аэрокосмическое агентство США.

Астероид, расположенный в главном поясе между Марсом и Юпитером, был снят с расстояния около 1100-1600 километров. Аппарат зафиксировал форму, характерную для так называемых контактных двойных объектов — небесных тел, состоящих из двух слившихся частей.