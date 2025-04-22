На станции «Нагорная» задымился поезд, движение метро быстро восстановили

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро было кратковременно приостановлено из-за инцидента на станции «Нагорная», где в одном из вагонов было зафиксировано задымление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

По данным пресс-службы, происшествие не потребовало вмешательства экстренных служб, пострадавших в результате произошедшего нет.