На станции «Нагорная» задымился поезд, движение метро быстро восстановили
Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро было кратковременно приостановлено из-за инцидента на станции «Нагорная», где в одном из вагонов было зафиксировано задымление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
По данным пресс-службы, происшествие не потребовало вмешательства экстренных служб, пострадавших в результате произошедшего нет.
После технической остановки поезд был осмотрен, а пассажиров временно перенаправили на альтернативные маршруты при участии сотрудников центра мобильности. Движение на линии восстановили в штатном режиме.
Причины задымления выяснит специальная комиссия. При этом подчеркивается, что состав находится на обслуживании у производителя в рамках контракта жизненного цикла, передает «Радиоточка НСН».
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