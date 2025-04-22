На станции «Нагорная» задымился поезд, движение метро быстро восстановили

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро было кратковременно приостановлено из-за инцидента на станции «Нагорная», где в одном из вагонов было зафиксировано задымление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

По данным пресс-службы, происшествие не потребовало вмешательства экстренных служб, пострадавших в результате произошедшего нет.

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После технической остановки поезд был осмотрен, а пассажиров временно перенаправили на альтернативные маршруты при участии сотрудников центра мобильности. Движение на линии восстановили в штатном режиме.

Причины задымления выяснит специальная комиссия. При этом подчеркивается, что состав находится на обслуживании у производителя в рамках контракта жизненного цикла, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ЗадымлениеМоскваМетро

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