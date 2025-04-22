Избивших восьмиклассника подростков исключили из школы в Москве

Двоих учеников девятого класса, избивших восьмиклассника в столичной школе №2120, отчислили из школы. Об этом порталу Lenta.ru сообщили в учебном заведении.

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Причиной конфликта между подростками стал внешний вид жертвы. Избитого учениками-мигрантами ребенка госпитализировали со сломанной челюстью.

По требованию руководства школы было проведено собрание по делам несовершеннолетних, на котором было решено исключить виновных в избиении из школы. Приказы подписал директор школы.

Ранее Департамент образования и науки Москвы создал комиссию для проверки школы №2120 после жестокого избиения ученика. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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