Избивших восьмиклассника подростков исключили из школы в Москве
Двоих учеников девятого класса, избивших восьмиклассника в столичной школе №2120, отчислили из школы. Об этом порталу Lenta.ru сообщили в учебном заведении.
Причиной конфликта между подростками стал внешний вид жертвы. Избитого учениками-мигрантами ребенка госпитализировали со сломанной челюстью.
По требованию руководства школы было проведено собрание по делам несовершеннолетних, на котором было решено исключить виновных в избиении из школы. Приказы подписал директор школы.
Ранее Департамент образования и науки Москвы создал комиссию для проверки школы №2120 после жестокого избиения ученика. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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