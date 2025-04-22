СМИ: Путин предложил остановить боевые действия на Украине на линии фронта
Президент России Владимир Путин предложил закрепить текущие позиции сторон на линии фронта в качестве основы для потенциального соглашения с Вашингтоном. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, инициатива была выдвинута в контексте неформальных контактов с представителями администрации президента США Дональда Трампа.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил FT, что переговоры с американской стороной продолжаются, но их сложность и чувствительность не позволяют проводить диалог в публичной плоскости. Он подчеркнул, что стороны работают в условиях высокой плотности контактов и при этом не могут рассчитывать на быстрые результаты.
Источники издания также сообщили, что после недавней встречи между Путиным и спецпосланником американского президента Стивом Уиткофом в Вашингтоне стали обсуждаться предложения о признании Крыма частью России, а также возможное принятие факта контроля Москвы над рядом территорий на юге и востоке Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru