СМИ: Путин предложил остановить боевые действия на Украине на линии фронта

Президент России Владимир Путин предложил закрепить текущие позиции сторон на линии фронта в качестве основы для потенциального соглашения с Вашингтоном. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, инициатива была выдвинута в контексте неформальных контактов с представителями администрации президента США Дональда Трампа.