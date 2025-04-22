Захарова опубликовала интервью с анонимным журналистом, защищавшим ВСУ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обнародовала видеозапись часового интервью с журналистом, активно выступавшим в поддержку украинских властей и Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на ее Telegram-канал.
По словам Захаровой, ради безопасности собеседника его голос и силуэт были изменены. Как уточнила дипломат, корреспондент является гражданином России. Беседа началась с обсуждения международных отношений, однако затем собеседник перешел к открытой защите Владимира Зеленского и украинской армии, включая распространенные, но опровергнутые версии событий в Буче.
Захарова отметила, что журналист не смог предоставить доказательств своим заявлениям. Завершилась беседа, по ее словам, эмоциональной реакцией собеседника, который, в частности, смеялся при упоминании страданий мирного населения во время Великой Отечественной войны и действий украинских националистов.
По данным Захаровой, интервью изначально не планировалось к публикации из-за его резонансного характера. Однако позже она приняла решение опубликовать ролик по просьбе одного из участников специальной военной операции, присутствовавшего при съемке, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru