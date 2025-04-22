Официальный представитель МИД России Мария Захарова обнародовала видеозапись часового интервью с журналистом, активно выступавшим в поддержку украинских властей и Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на ее Telegram-канал.

По словам Захаровой, ради безопасности собеседника его голос и силуэт были изменены. Как уточнила дипломат, корреспондент является гражданином России. Беседа началась с обсуждения международных отношений, однако затем собеседник перешел к открытой защите Владимира Зеленского и украинской армии, включая распространенные, но опровергнутые версии событий в Буче.