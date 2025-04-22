Жителей семи населенных пунктов эвакуируют во Владимирской области

Во Владимирской области началась эвакуация населения из семи населенных пунктов, включая Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, а также деревню и посёлок Дубки. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

В городе Киржаче для размещения эвакуированных развернуты пункты временного пребывания на базе пяти школ и двух домов культуры. Для перевозки жителей районные власти выделили автобусы. Пункты временного размещения развернуты на базе пяти школ и двух домов культуры в Киржачском районе.