Жителей семи населенных пунктов эвакуируют во Владимирской области

Во Владимирской области началась эвакуация населения из семи населенных пунктов, включая Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, а также деревню и посёлок Дубки. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

В городе Киржаче для размещения эвакуированных развернуты пункты временного пребывания на базе пяти школ и двух домов культуры. Для перевозки жителей районные власти выделили автобусы. Пункты временного размещения развернуты на базе пяти школ и двух домов культуры в Киржачском районе.

СМИ: При взрыве во Владимирской области пострадал один человек

Эвакуация жителей во Владимирской области проводится в связи с серией взрывов на территории воинской части в Киржачском районе.

По данным Минобороны, причиной происшествия стало возгорание, приведшее к детонации боеприпасов на складе. В результате инцидента один человек получил минно-взрывную травму и был госпитализирован. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации, задействованы силы МЧС и военные подразделения для ликвидации последствий и обеспечения безопасности населения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ЭвакуацияВладимирская Область

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