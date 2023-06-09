В Госдуме назвали несправедливой передачу скифского золота Крыма Украине
Сегодня все судебные решения, связанные с Россией, необъективны и ангажированы политикой США. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по контролю Михаил Романов в интервью изданию «Известия», комментируя передачу скифского золота Крыма Украине.
Он добавил, что в ряде споров отсутствует справедливая оценка. После введения санкций, отобрания российских активов и собственности без суда и законных оснований правовой мир разрушился, всем правит бандитский, рейдерский режим, заявил Романов.
Депутат пообещал, что Россия будет всеми способами добиваться возврата своего имущества, и напомнил, что Крым всегда был российским. Он также заявил, что считает переданные Киеву ценности историческим достоянием России.
Ранее сообщалось, что в России не удивлены «позорным» решением суда Нидерландов по скифскому золоту, однако Москва не будет «зеркально» отвечать Амстердаму. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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