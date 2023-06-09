В Госдуме назвали несправедливой передачу скифского золота Крыма Украине

Он добавил, что в ряде споров отсутствует справедливая оценка. После введения санкций, отобрания российских активов и собственности без суда и законных оснований правовой мир разрушился, всем правит бандитский, рейдерский режим, заявил Романов.

Депутат пообещал, что Россия будет всеми способами добиваться возврата своего имущества, и напомнил, что Крым всегда был российским. Он также заявил, что считает переданные Киеву ценности историческим достоянием России.

Ранее сообщалось, что в России не удивлены «позорным» решением суда Нидерландов по скифскому золоту, однако Москва не будет «зеркально» отвечать Амстердаму. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

