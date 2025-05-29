Родителей подростков оштрафовали за игру с Вечным огнем в Приморье

Родителей игравших с Вечным огнем 13-летних школьников оштрафовали в Приморском крае, сообщила пресс-служба главного управления МВД России по региону.

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Сотрудники полиции обнаружили видео в интернете. На нем видно, как подростки попытались зажечь от Вечного огня палку. Личности детей удалось вычислить, их с родителями доставили для разбирательства в полицейский отдел.

С несовершеннолетними провели воспитательную беседу, а их родителей оштрафовали по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Ранее в Воронеже задержали мужчину, который потушил Вечный огонь, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ПриморьеПриморский КрайПроисшествияВечный Огонь

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