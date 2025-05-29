МВД России предупредило соотечественников о новой схеме мошенничества
МВД России предупредило в своем Telegram-канале «Вестник Киберполиции России», что злоумышленники крадут накопления россиян через доступ к аккаунтам в сервисах доставки и такси.
Так, аферисты пишут от имени водителя заказавшим такси россиянам и сообщают о возникшей проблеме с заказом. После этого «водитель» просит назвать код из пуш-уведомления или SMS. Получив код, они заходят в чужой аккаунт и оформляют фиктивные заказы, за которые списываются деньги и попадают на счета мошенников.
В ведомстве напомнили, что не стоит сообщать коды из уведомлений или SMS третьим лицам.
Ранее в банке ВТБ сообщил о новой схеме мошенничества с передачей банковской карты, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru