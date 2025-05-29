МВД России предупредило соотечественников о новой схеме мошенничества

Так, аферисты пишут от имени водителя заказавшим такси россиянам и сообщают о возникшей проблеме с заказом. После этого «водитель» просит назвать код из пуш-уведомления или SMS. Получив код, они заходят в чужой аккаунт и оформляют фиктивные заказы, за которые списываются деньги и попадают на счета мошенников.

В ведомстве напомнили, что не стоит сообщать коды из уведомлений или SMS третьим лицам.

Ранее в банке ВТБ сообщил о новой схеме мошенничества с передачей банковской карты, сообщает RT.

