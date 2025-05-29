«Челси» первым выиграл все кубковые трофеи Европы
Английский «Челси» стал первым футбольным клубом Европы, который сумел завоевать все континентальные трофеи. Вечером 28 мая в финале Лиги конференций лондонцы со счетом 4:1 разгромили испанский «Бетис».
Матч состоялся на стадионе «Тарчиньски Арена» польского Вроцлава. Счет на девятой минуте открыл полузащитник «Бетиса» Эз Абде. Значение «1:0» на табло продержалось весь первый тайм. Однако во второй половине встречи «Челси» не оставил шансов сопернику.
Ответный мяч на 65 минуте забил хавбек Энцо Фернандес. На 71 нападающий Николас Джексон вывел «синих» вперёд. На 83 третий гол оформил Джейдон Санчо. Окончательный результат в игре уже в компенсированное время установил полузащитник Мойсес Кайседо — 4:1.
«Челси» впервые стал обладателем трофея Лиги конференций. Ранее лондонцы по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы. По стольку же раз они выигрывали Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Лига конференций впервые появилась в футбольном календаре Европы в сезоне-2021/22. «Бетис» стал первой испанской командой, которая вышла в финал этого турнира.
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