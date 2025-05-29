«Челси» первым выиграл все кубковые трофеи Европы

Английский «Челси» стал первым футбольным клубом Европы, который сумел завоевать все континентальные трофеи. Вечером 28 мая в финале Лиги конференций лондонцы со счетом 4:1 разгромили испанский «Бетис».

Матч состоялся на стадионе «Тарчиньски Арена» польского Вроцлава. Счет на девятой минуте открыл полузащитник «Бетиса» Эз Абде. Значение «1:0» на табло продержалось весь первый тайм. Однако во второй половине встречи «Челси» не оставил шансов сопернику.

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Ответный мяч на 65 минуте забил хавбек Энцо Фернандес. На 71 нападающий Николас Джексон вывел «синих» вперёд. На 83 третий гол оформил Джейдон Санчо. Окончательный результат в игре уже в компенсированное время установил полузащитник Мойсес Кайседо — 4:1.

«Челси» впервые стал обладателем трофея Лиги конференций. Ранее лондонцы по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы. По стольку же раз они выигрывали Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Лига конференций впервые появилась в футбольном календаре Европы в сезоне-2021/22. «Бетис» стал первой испанской командой, которая вышла в финал этого турнира.

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ФОТО: ТАСС / AP / Czarek Sokolowski
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