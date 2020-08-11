В Госдуме призвали к жестким мерам в связи с задержаниями журналистов в Минске
Депутат ГД Ярослав Нилов в интервью НСН заявил, что в случаях задержания российских журналистов МИД РФ должен занять самую строгую позицию.
Первой жертвой протестов в Минске стал мужчина, который пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону бойцов спецназа. Как уточнила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, оно взорвалось у него в руке.
Глава комитета по труду и социальной защите Госдумы РФ Ярослав Нилов заявил НСН, что Москве возможно рассматривать вопрос о помощи, если о том попросит официальный Минск.
«Все, что происходит в Белоруссии, это ее личное дело. И несмотря на то, что мы являемся Союзным государством, вмешательство во внутренние дела недопустимы. И это возможно только при официальном обращении властей Белоруссии. Можно давать оценки, высказывать мнения и суждения, но вмешиваться в чужие дела некорректно», - высказал свое мнение парламентарий.
До сих пор неясна судьба нескольких российских журналистов, которые приехали освещать события в Минске. Так с понедельника не выходит на связь фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев. Также нет вестей от журналиста «Медузы» Максима Солопова. Кроме того, три стрингера RT были задержаны в воскресенье и также не отвечают на звонки.
«Мешать работать журналистам, даже если их позиция не нравится, недопустимо»
Многие журналисты были задержаны в Минске в понедельник, но позже были освобождены. Некоторым из них теперь запрещен въезд в Белоруссию.
«Российскому МИД нужно занять самую жесткую позицию в отношении наших журналистов. Они находились в стране на законных основаниях и выполняли свою работу. Вне зависимости от того, какую позицию они занимали, они делали свою работу. И в случае, если правоохранители выполняли свою работу с избытком, а задержание было противоправным, но такая позиция Белоруссии должна быть осуждена и приняты самые жесткие меры дипломатического и политического характера», - считает Нилов.
Посольство России в Белоруссии призвало российские СМИ, работающие при освещении протестов в республике, к предельной осторожности.
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