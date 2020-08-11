В Госдуме призвали к жестким мерам в связи с задержаниями журналистов в Минске

Первой жертвой протестов в Минске стал мужчина, который пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону бойцов спецназа. Как уточнила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, оно взорвалось у него в руке.

Глава комитета по труду и социальной защите Госдумы РФ Ярослав Нилов заявил НСН, что Москве возможно рассматривать вопрос о помощи, если о том попросит официальный Минск.