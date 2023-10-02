В Госдепе заявили о заморозке оборонных контрактов, связанных с Украиной

США заморозили долгосрочные оборонные контракты, подразумевающие военную помощь Украине, из-за неудачных попыток согласовать финансовые аспекты поддержки Киева в рамках бюджета США среди конгрессменов. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя Госдепа Мэтта Миллера.

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Он также подчеркнул, что средства заморожены в рамках долгосрочных инициатив по помощи Киеву и по линии международного военного финансирования, при этом средства на оказание оборонной поддержки в краткосрочной перспективе остаются.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США в ближайшее время передадут Украине новый пакет военной помощи, включающий в себя боеприпасы и оружие. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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