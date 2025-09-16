СМИ узнали, кто унаследовал состояние Валентины Талызиной

Собеседник издания уточнил, что внучка является единственной наследницей, а её мать Ксения Хаирова полностью согласно с последней волей артистки.

Валентина Талызина умерла 21 июня в возрасте 90 лет, сообщает RT. По данным СМИ, у неё в собственности была квартира в центре Москвы на Большой Никитской улице, которая может стоить порядка 50 млн рублей, а также дача в Кратово, стоящая не менее 40 млн рублей.

Юрист Александр Хаминский также напомнил об интеллектуальных правах: гонорарах от озвучивания фильмов и мультфильмов.

