СМИ узнали, кто унаследовал состояние Валентины Талызиной
Народная артистка РСФСР Валентина Талызина всё завещала своей внучке Анастасии Талызиной. Об этом со ссылкой на окружение актрисы сообщает сайт aif.ru.
Собеседник издания уточнил, что внучка является единственной наследницей, а её мать Ксения Хаирова полностью согласно с последней волей артистки.
Валентина Талызина умерла 21 июня в возрасте 90 лет, сообщает RT. По данным СМИ, у неё в собственности была квартира в центре Москвы на Большой Никитской улице, которая может стоить порядка 50 млн рублей, а также дача в Кратово, стоящая не менее 40 млн рублей.
Юрист Александр Хаминский также напомнил об интеллектуальных правах: гонорарах от озвучивания фильмов и мультфильмов.
Ранее пожелавший остаться инкогнито бразильский бизнесмен решил оставить всё своё имущество в размере около миллиарда долларов в наследство футболисту Неймару, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
