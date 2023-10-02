Песков назвал невключение помощи Украине в бюджет США временным явлением
2 октября 202313:44
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что принятие временного бюджета США, который не предполагает помощь Украине, не является сменой парадигмы. По мнению Пескова, Вашингтон продолжит помогать Киеву. Слова пресс-секретаря президента России приводит ТАСС.
«Очевидно, что это временное явление. Конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт», - сказал Песков.
Накануне палата представителей США утвердила проект бюджета без помощи Украине, а президент Джо Байден назвал недопустимым прекращение финансирования европейской страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польские археологи обнаружили уникальную могилу скифского воина
- В массовом ДТП на северо-востоке столицы пострадали три человека
- Киев обвинил Маска в «российской пропаганде» из-за шутки о Зеленском
- Бербок: Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска
- Илон Маск заявил об успешном тестировании системы стриминга игр в соцсети Х
- Депутаты предложили уголовное наказание за вовлечение детей в курение
- Песков назвал невключение помощи Украине в бюджет США временным явлением
- Песков напомнил о долгах Молдавии за газ
- СМИ: Сын экс-министра культуры Михаила Швыдкого в реанимации с переломом черепа
- Турция начала отменять рейсы в Россию из-за ливней
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru