Песков назвал невключение помощи Украине в бюджет США временным явлением

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что принятие временного бюджета США, который не предполагает помощь Украине, не является сменой парадигмы. По мнению Пескова, Вашингтон продолжит помогать Киеву. Слова пресс-секретаря президента России приводит ТАСС.

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«Очевидно, что это временное явление. Конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт», - сказал Песков.

Накануне палата представителей США утвердила проект бюджета без помощи Украине, а президент Джо Байден назвал недопустимым прекращение финансирования европейской страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Конгресс СШАУкраинаДмитрий Песков

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