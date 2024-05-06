Медведев: Россия ответит на ввод западных войск на Украину
Призывы Запада к отправке своих войск на территорию Украины приведут к прямому противостоянию, на которое России придется ответить. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит-10. Наступит мировая катастрофа», - добавил он.
По словам Медведева, Джон Кеннеди и Никита Хрущев более 60 лет назад понимали возможность подобного исхода, однако нынешние представители власти на Западе не хотят осознавать этого.
Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей американского Конгресса Хаким Джеффрис заявил, что США может направить свои войска на Украину. По его словам, Вашингтон не может «позволить Украине пасть», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru