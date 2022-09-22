«Мы продолжим находиться вместе с Украиной и ее людьми. Вместе мы предоставили Украине последовательную и значительную помощь для обороны, и мы продолжим поддержку украинских граждан так долго, как это потребуется», — заявил Блинкен, комментируя частичную мобилизацию в России.

Напомним, в Москве на Арбате прошли задержания протестующих, которые требовали прекратить военную операцию на Украине и остановить частичную мобилизацию. Также протестующих задерживали в Санкт-Петербурге. Всего в городах задержаны сотни человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

