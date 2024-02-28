В Госдепе напомнили о словах Байдена об отказе отправлять войска на Украину

По его словам, президент говорил об этом еще до начала российской спецоперации. Отмечается, что американские власти думают, что в этом году Киеву удастся достичь успехов на поле боя. Однако этого добиться это без выделения средств Конгрессом будет сложнее.

Ранее в Белом доме также заявили, что Соединенные Штаты не намерены отправлять войска для участия в конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

