В Госдепе напомнили о словах Байдена об отказе отправлять войска на Украину

Американский лидер Джо Байден неоднократно давал понять, что не будет отправлять войска США сражаться на стороне Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Госдепа Мэттью Миллера.

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По его словам, президент говорил об этом еще до начала российской спецоперации. Отмечается, что американские власти думают, что в этом году Киеву удастся достичь успехов на поле боя. Однако этого добиться это без выделения средств Конгрессом будет сложнее.

Ранее в Белом доме также заявили, что Соединенные Штаты не намерены отправлять войска для участия в конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДжо БайденГосдеп США

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