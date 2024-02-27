Белый дом: США не будут отправлять войска на Украину

Представитель американской администрации напомнила, что президент США Джо Байден исключал отправку военнослужащих США на Украину для участия в боевых действиях. По ее словам, глава Белого дома надеется на принятие Конгрессом нового пакета помощи Киеву.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее сообщил об обсуждении отправки войск западных стран на Украину. Он признал, что пока у членов НАТО нет согласия по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о неизбежности прямого конфликта между РФ и НАТО в случае появления военных альянса на Украине, передает «Радиоточка НСН».

