Белый дом: США не будут отправлять войска на Украину

Соединенные Штаты не намерены отправлять войска для участия в конфликте на Украине, заявила пресс-секретарь совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон. Ее слова приводит агентство «Франс Пресс».

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Представитель американской администрации напомнила, что президент США Джо Байден исключал отправку военнослужащих США на Украину для участия в боевых действиях. По ее словам, глава Белого дома надеется на принятие Конгрессом нового пакета помощи Киеву.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее сообщил об обсуждении отправки войск западных стран на Украину. Он признал, что пока у членов НАТО нет согласия по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о неизбежности прямого конфликта между РФ и НАТО в случае появления военных альянса на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:Эммануэль МакронУкраинаСША

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