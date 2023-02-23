В Госдепе анонсировали новый пакет антироссийских санкций

Соединенные Штаты намерены представить очередной пакет ограничительных мер против России, заявила газете The Washington Post замгоссекретаря Виктория Нуланд.

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Вашингтон намерен ввести новые санкции 24 февраля - в годовщину начала спецоперации на Украине. Ограничения затронут ряд российских банков, уточнила Нуланд.

По ее словам, очередной санкционный пакет также коснется механизмов, с помощью которых РФ обходит западные ограничения. Представитель Госдепа отметила, что российские компании продолжают импортировать оборудование и электронику из третьих стран.

Кроме того, замгоссекретаря анонсировала меры против китайских компаний, которые помогают России обходить ограничения.

Страны G7 разрабатывают механизмы контроля за соблюдением антироссийских санкций. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:РоссияСанкции США
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