В городах Белоруссии женщины вышли на мирные протесты

Женщины держат в руках цветы как символ мирного протеста и неприятия насилия. Подобные мирные демонстрации проходят, в частности, в Могилеве, Витебске, Гродно, Кобрине и других городах. Некоторые участники акции держат в руках портреты пропавших протестующих.

Акция "цепи солидарности" началась накануне.

В Белоруссии продолжаются протесты после оглашения результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей. Между протестующими и ОМОНом нередко происходят столкновения, силовики используют резиновые пули и светошумовые гранаты.

