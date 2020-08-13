В городах Белоруссии женщины вышли на мирные протесты

В белорусских городах женщины выстраиваются в «цепи солидарности» с задержанными и пострадавшими в ходе столкновений с бойцами ОМОН. Об этом сообщает ТАСС.

Средняя зарплата в России оказалась выше 30 тысяч рублей

Женщины держат в руках цветы как символ мирного протеста и неприятия насилия. Подобные мирные демонстрации проходят, в частности, в Могилеве, Витебске, Гродно, Кобрине и других городах. Некоторые участники акции держат в руках портреты пропавших протестующих.

Акция "цепи солидарности" началась накануне.

В Белоруссии продолжаются протесты после оглашения результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей. Между протестующими и ОМОНом нередко происходят столкновения, силовики используют резиновые пули и светошумовые гранаты.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: instagram.com/stranadlyazhizni
ТЕГИ:ПротестыБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры