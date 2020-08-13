В городах Белоруссии женщины вышли на мирные протесты
В белорусских городах женщины выстраиваются в «цепи солидарности» с задержанными и пострадавшими в ходе столкновений с бойцами ОМОН. Об этом сообщает ТАСС.
Женщины держат в руках цветы как символ мирного протеста и неприятия насилия. Подобные мирные демонстрации проходят, в частности, в Могилеве, Витебске, Гродно, Кобрине и других городах. Некоторые участники акции держат в руках портреты пропавших протестующих.
Акция "цепи солидарности" началась накануне.
В Белоруссии продолжаются протесты после оглашения результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей. Между протестующими и ОМОНом нередко происходят столкновения, силовики используют резиновые пули и светошумовые гранаты.
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