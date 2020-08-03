Средняя зарплата в России оказалась выше 30 тысяч рублей
Эксперты рассказали о том, сколько получает среднестатистический работник в России. Согласно данным специалистов РИА Рейтинг, сотрудники крупных и средних компаний после вычета налогов получают на руки 35 тысяч рублей. В то же время в ряде отраслей, например, в сфере добычи полезных ископаемых, зарплата среднестатистического работника может составлять 50-60 тысяч рублей в месяц.
Сотрудник в худших по зарплатному показателю отраслях получает менее 25 тысяч рублей. В легкой промышленности средняя зарплата составляет чуть более 20 тысяч.
Ранее сообщалось, что уровень бедности в России в 2019 году по сравнению с 2018-м несколько снизился – с 12,9% до 12,3 процента. При этом в целом по стране только около двух процентов (1,9%) имеют доходы меньше половины от прожиточного минимума – в 2018 году таковых насчитывалось 2,1%.
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН заявлял, что для восстановления доходов россиян, государству необходимо создать новый класс покупателей из бюджетников.
«Чтобы создать такой класс, надо уже сейчас серьёзно повышать оплату труда региональным учителям, преподавателям колледжей, ВУЗов, работникам детских садов и медицинским работникам. И если бы это произошло, и такие люди смогли бы покупать недвижимость, пусть хотя бы с помощью специальной льготной программы, чтобы эти деньги сразу направить на перезапуск экономики, то в регионах началась бы более активная конкуренция за работников. Если это произойдёт, то мы сможем ожидать восстановления доходов россиян уже в следующем году», - отмечал экономист.
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