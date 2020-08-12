В городах Белоруссии прошла акция против насилия силовиков

Жители белорусских городов вышли на улицы в поддержку задержанных и пострадавших протестующих против результатов президентских выборов. Об этом сообщает РБК.

Акции проходят в Минске, Гродно, Гомеле, Витебске и других городах республики. По данным издания, одной из самых популярных форм протеста стали женские «цепочки солидарности». На видео, опубликованном газетой, видно, что женщины выстраиваются в длинную цепь и, держа в руках цветы, скандируют «мы за мир».

Участники акции периодически аплодировали, а проезжавшие машины сигналили в знак поддержки, передает RT. Отмечается, что в Могилеве бойцы ОМОНа разогнали участницы акции, нескольких задержали.



В Белоруссии продолжаются митинги после оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, его ближайший конкурент Светлана Тихановская около 10%. Между протестующими и ОМОНом нередко происходят столкновения, силовики используют резиновые пули и светошумовые гранаты.

Между тем, в Гомеле стало известно о смерти 25-летнего участника протестов, которого задержали 10 августа. По неподтверждённым данным, у него были проблемы с сердцем, отмечает Ura.ru. После заседания суда молодому человеку стало плохо, после чего его отправили в больницу. Ранее было объявлено о смерти одного демонстранта.

