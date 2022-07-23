В Германии Зеленского призывают пойти с Россией на мир
Президента Украины Владимира Зеленского призывают как можно быстрее заключить мирное соглашение с Россией читатели немецкого издания Die Welt.
Пользователи жестко отреагировали на публикацию с просьбами Зеленского о поставках средств противовоздушной обороны (ПВО). В комментариях в Twitter немцы высказались о будущем Украины.
«Зеленскому нужно взглянуть правде в глаза и заключить мирное соглашение на российских условиях», — написал один из пользователей.
«Новый Гитлер может требовать всё, что захочет. Он давно ведет себя, как деспот, по отношению к своему народу! Украине нужно не оружие, а порядочность, дипломатия и, самое главное, новая власть», — написал читатель с ником DirkMatties4.
Еще один пользователь посоветовал Владимиру Зеленскому стать «смышленым мальчиком» и выйти на «сделку с Россией сейчас, уступив некоторые территории по мере необходимости».
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что знает, как решить конфликт на Украине, сообщил он CNN Brasil. Глава государства собирается обсудить это с украинским лидером Владимиром Зеленским. Политик намекнул на капитуляцию Аргентины в конфликте с Великобританией вокруг Фолклендских островов.
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