В Кремле не видели ролик Кадырова о «капитуляции Зеленского»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели ролик главы Чечни Рамзана Кадырова, в котором показано, как президент Украины якобы подписывает акт о капитуляции.

«Нет, к сожалению, не видели», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.