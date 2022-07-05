В Кремле не видели ролик Кадырова о «капитуляции Зеленского»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели ролик главы Чечни Рамзана Кадырова, в котором показано, как президент Украины якобы подписывает акт о капитуляции.
«Нет, к сожалению, не видели», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Кадыров разместил накануне соответствующее видео в Telegram.
На ролике показано как человек, похожий на Владимира Зеленского, подписывает акт о безоговорочной капитуляции со словами «Ахмат – сила». При этом за его спиной стоит Кадыров, рука которого лежит на плече «Зеленского».
В подписи к ролику указано, что его съемки не обошлись без помощи пранкеров Вована и Лексуса.
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