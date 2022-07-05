В Кремле не видели ролик Кадырова о «капитуляции Зеленского»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели ролик главы Чечни Рамзана Кадырова, в котором показано, как президент Украины якобы подписывает акт о капитуляции.

«Нет, к сожалению, не видели», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Кадыров разместил накануне соответствующее видео в Telegram.

На ролике показано как человек, похожий на Владимира Зеленского, подписывает акт о безоговорочной капитуляции со словами «Ахмат – сила». При этом за его спиной стоит Кадыров, рука которого лежит на плече «Зеленского».

В подписи к ролику указано, что его съемки не обошлись без помощи пранкеров Вована и Лексуса.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийРамзан КадыровДмитрий Песков
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