Президент Бразилии заявил, что знает решение конфликта на Украине

Глава государства собирается обсудить это с украинским лидером Владимиром Зеленским. Политик намекнул на капитуляцию Аргентины в конфликте с Великобританией вокруг Фолклендских островов.

«Я знаю, каким будет решение в этом случае, но не буду забегать вперед», — заявил Болсонару.

Он привел аналогию с конфликтом вокруг Фолклендских островов, где военнослужащие аргентинской армии капитулировали после высадки британского десанта в 1982 году.

Напомним, Болсонару намерен провести телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Разговор планируется провести 18 июля.

