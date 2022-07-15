Президент Бразилии заявил, что знает решение конфликта на Украине

Президент Бразилии Жаир Болсонару знает, как решить конфликт на Украине, сообщил он CNN Brasil.

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Глава государства собирается обсудить это с украинским лидером Владимиром Зеленским. Политик намекнул на капитуляцию Аргентины в конфликте с Великобританией вокруг Фолклендских островов.

«Я знаю, каким будет решение в этом случае, но не буду забегать вперед», — заявил Болсонару.

Он привел аналогию с конфликтом вокруг Фолклендских островов, где военнослужащие аргентинской армии капитулировали после высадки британского десанта в 1982 году.

Напомним, Болсонару намерен провести телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Разговор планируется провести 18 июля.

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Фото: facebook.com/jairmessias.bolsonaro
ТЕГИ:УкраинаБразилия
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