В Германии заявили о последствиях из-за санкций против РФ
Предполагаемый ввод эмбарго на нефть из России нанесет сильный удар по экономике Восточной Германии пишет для Der Spiegel журналист Сабина Реннефанц.
По её словам, экономическое и политическое будущее востока страны решается в Шведте-на-Одере. Отказ от российской нефти сделает невозможным существование НПЗ в этом городе, так как предприятие получает сырье только из России по трубопроводу «Дружба».
В итоге завод может пасть первой жертвой ограничений против России. Также отмечается, что девять из десяти машин в Берлине ездят на топливе с этого завода. НПЗ снабжает энергоресурсом и местный аэропорт.
Напомним, Германия откажется от импорта российской нефти до конца 2022 года даже при отсутствии консенсуса по этому вопросу внутри ЕС. Страна ведёт переговоры с альтернативными поставщиками топлива.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru