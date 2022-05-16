В Германии заявили о последствиях из-за санкций против РФ

Предполагаемый ввод эмбарго на нефть из России нанесет сильный удар по экономике Восточной Германии пишет для Der Spiegel журналист Сабина Реннефанц.

СМИ: ЕС допускает отсрочку эмбарго на нефть из РФ

По её словам, экономическое и политическое будущее востока страны решается в Шведте-на-Одере. Отказ от российской нефти сделает невозможным существование НПЗ в этом городе, так как предприятие получает сырье только из России по трубопроводу «Дружба».

В итоге завод может пасть первой жертвой ограничений против России. Также отмечается, что девять из десяти машин в Берлине ездят на топливе с этого завода. НПЗ снабжает энергоресурсом и местный аэропорт.

Напомним, Германия откажется от импорта российской нефти до конца 2022 года даже при отсутствии консенсуса по этому вопросу внутри ЕС. Страна ведёт переговоры с альтернативными поставщиками топлива.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:НефтьГермания
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