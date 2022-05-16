ФРГ откажется от импорта российской нефти даже при отсутствии консенсуса в ЕС

Берлин решительно настроен продвигать национальный план как часть ограничений ЕС в отношении Москвы. Германия ведёт переговоры с альтернативными поставщиками топлива. Вопрос планируется решить в течение шести — семи месяцев. Как отмечает агентство, трудности возникают с логистикой.

Ранее премьер Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что ввод запрета на поставки нефти из России сильно вредит Германии. Готовящийся шестой пакет ограничительных мер против Москвы может нанести объединению серьезный ущерб.

