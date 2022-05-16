ФРГ откажется от импорта российской нефти даже при отсутствии консенсуса в ЕС

ФРГ откажется от импорта нефти из России до конца 2022 года даже при отсутствии консенсуса по этому вопросу внутри Евросоюза, сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников.

В Афганистане заявили о намерении покупать российские газ и нефть

Берлин решительно настроен продвигать национальный план как часть ограничений ЕС в отношении Москвы. Германия ведёт переговоры с альтернативными поставщиками топлива. Вопрос планируется решить в течение шести — семи месяцев. Как отмечает агентство, трудности возникают с логистикой.

Ранее премьер Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что ввод запрета на поставки нефти из России сильно вредит Германии. Готовящийся шестой пакет ограничительных мер против Москвы может нанести объединению серьезный ущерб.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:НефтьГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры